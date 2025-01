Herning - Die deutschen Handballer müssen im abschließenden WM-Hauptrundenspiel gegen Tunesien auch auf Lukas Stutzke verzichten. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler sei genau wie Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahme krank, teilte der DHB kurz vor der Partie heute Abend (20.30 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.TV). Der nachnominierte Marian Michalczik steht hingegen vor seinem ersten Einsatz bei der Handball-Weltmeisterschaft.

Vor allem Knorrs Ausfall könnte mit Blick auf das Viertelfinale am nächsten Mittwoch bitter werden. Der deutsche Spielmacher war zu Untersuchungen nach Flensburg gereist, weil er laut Medienberichten über Brustschmerzen und Atemprobleme klagte. „Aufgrund der großen Nähe zu Deutschland hält sich Knorr derzeit noch zu Untersuchungen in Flensburg auf und befindet sich dort auf dem Wege der Besserung“, hieß es vom DHB. Knorrs Rückkehr ins Team zum WM-Viertelfinale sei nach jetzigem Stand möglich.

DHB-Team fliegt am Sonntag nach Oslo

Teammanager Benjamin Chatton erklärte, dass die räumliche Konstellation Deutschlands Handballern in die Karten spielte. „Und das erst am kommenden Mittwoch in Oslo stattfindende WM-Viertelfinale lässt uns einen größeren zeitlichen Spielraum“, sagte Chatton mit Blick auf Knorr und die weiteren Krankheitsfälle.

Die deutschen Handballer verlassen an diesem Sonntag ihr Teamquartier in Silkeborg und fliegen nach Oslo.