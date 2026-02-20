Lindsey Vonn ist nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia in den USA erneut operiert worden. Nach dem Eingriff gibt sie ein Update.

Ski-Star Lindsey Vonn hat noch einen langen Weg der Genesung vor sich. Sie wurde in den USA erneut operiert. Archivfoto)

Treviso - US-Skistar Lindsey Vonn ist in ihrer Heimat nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen erneut operiert worden. Wie die 41-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, wurde bei dem mehr als sechsstündigen Eingriff der sogenannte Fixateur entfernt. „Wie ihr sehen könnt, waren viele Platten und Schrauben erforderlich, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat unglaubliche Arbeit geleistet“, schrieb Vonn zu einem entsprechenden Video.

Erneut sagte Vonn, dass sie bald über die Verletzung und die Bedeutung für ihr weiteres Leben berichten werde. „Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden... aber ich bin fast so weit. Kleine Schritte.“

Vonn seit Montag nicht mehr in Italien

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo gebracht und in die USA geflogen worden. Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen.

Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.