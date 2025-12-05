Für Rok Aznoh ist der Olympia-Winter gelaufen. Der Slowene verletzt sich bei seinem Sturz in der Abfahrt von Beaver Creek schwer - immerhin aber nicht am Kopf.

Beaver Creek - Für den slowenischen Skirennfahrer Rok Aznoh ist die Saison nach seinem heftigen Sturz in Beaver Creek beendet. Der 23-Jährige erlitt zwar keine schwere Kopf- oder Nackenverletzung, allerdings eine Gehirnerschütterung und mehrere Verletzungen im rechten Knie - darunter einen Kreuzbandriss. Das teilte sein Team über die sozialen Medien mit.

Aznoh war beim Sieg des Schweizer Alpin-Stars Marco Odermatt in der ersten Weltcup-Abfahrt dieses Winters am Donnerstag brutal gestürzt. Der Slowene hatte auf der berüchtigten Piste „Birds of Prey“ im US-Bundesstaat Colorado die Kontrolle über seine Skier verloren, war mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun gekracht und auf die Strecke aufgeschlagen. Sein Helm war weggeflogen. Aznoh war zunächst regungslos liegengeblieben, lange behandelt und schließlich in ein Krankenhaus nach Vail gebracht worden.

Man stehe im Austausch mit dem medizinischen Personal und werde in den kommenden Tagen weitere Entscheidungen über den Behandlungsverlauf treffen, teilte das Team des Slowenen mit.