Der Deutsche Skiverband sucht für die kommende Saison einen Nachfolger für Skisprung-Bundestrainer Horngacher. Bei den Winterspielen wird Sportdirektor Hüttel auf ein Gerücht angesprochen.

Predazzo - Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband hat ausweichend auf Gerüchte um einen neuen Bundestrainer im Skispringen reagiert. Zuletzt hatte es Spekulationen um den Österreicher Alexander Stöckl als Nachfolger von Landsmann Stefan Horngacher als deutscher Nationalcoach gegeben. Horngacher hört nach dieser Saison auf.

„Ich kann da nur sagen, dass ich mich im Moment nur auf Olympia konzentriere, dass das ein oder andere Gespräch parallel läuft, aber dass es glaube ich hier der ganzen Olympic Family nicht gerecht werden würde, wenn wir das ganze Thema zu sehr bespielen“, sagte Hüttel in Predazzo. „Deswegen will ich jetzt hier auch keine Wasserstandsmeldungen rausgeben.“ Man arbeite „mit Hochdruck an einer guten Lösung fürs Gesamtsystem“. „Mitte/Ende März“ werde man Klarheit haben, sagte der 57-Jährige.

Stöckl trainierte lange die norwegische Mannschaft

Stöckl war früher selbst Skispringer. Als Trainer betreute er viele Jahre die norwegische Nationalmannschaft. Das Ende seiner Amtszeit dort ging alles andere als geräuschlos über die Bühne. Mehrere Springer hatten Stöckl in einem Brief an das Skisprung-Komitee kritisiert.