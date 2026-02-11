Alle drei deutschen Snowboarderinnen haben die Olympia-Qualifikation in der Halfpipe nicht überstanden. Eine Favoritin untermauert derweil ihre Rolle.

Livigno - Die deutschen Snowboarderinnen haben auf der Halfpipe den Finaleinzug bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Nach zwei Versuchen in der Qualifikation fehlten Leilani Ettel auf dem 13. Platz 7,75 Punkte für das Weiterkommen. Bei den Spielen 2022 in Peking erreichte sie das Finale und belegte den elften Rang.

„Natürlich ist es extrem schade, dass es jetzt so knapp war. Ich wäre sehr gerne auch im Finale gefahren. Aber ich habe mich so gut auf dem Board gefühlt, wie seit zwei Jahren nicht mehr - das spornt mich an“, sagte die 24-Jährige.

Nur die besten zwölf Starterinnen dürfen weiter auf Medaillen im Livigno Snow Park hoffen. Leilanis sechs Jahre jüngere Schwester Kona Ettel (18.) scheiterte ebenso wie auch Anne Hedrich (21.).

Die zweimalige Halfpipe-Olympiasiegerin Chloe Kim aus den USA geht derweil als Favoritin in das Finale am Donnerstag (19.30 Uhr). Mit einer weiteren Goldmedaille wäre sie die erste Snowboarderin mit drei Olympiasiegen.