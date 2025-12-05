Seit Januar 2007 hat LeBron James in jedem NBA-Spiel immer zweistellig getroffen. Nach 1297 Partien endet diese unwirkliche Serie - weil der Superstar in letzter Sekunde eine Entscheidung trifft.

Toronto - LeBron James hat erstmals nach 1.297 NBA-Spielen eine Partie mit weniger als zehn Punkten beendet - und die letzte Gelegenheit für eine Verlängerung seiner Serie mit dem entscheidenden Pass zum Sieg der Los Angeles Lakers verstreichen lassen. Beim 123:120 gegen die Toronto Raptors verbuchte der Basketball-Superstar acht Punkte. Sekunden vor Schluss bekam James noch mal den Ball, entschied sich aber für den Pass auf Rui Hachimura, der bei auslaufender Uhr einen Dreier verwandelte und den Sieg perfekt machte.

James hatte zuvor in jedem Spiel seit dem 6. Januar 2007 zweistellig gepunktet. Dass diese Serie nach fast 19 Jahren endete, war ihm aber egal. „Keine“, antwortete er auf die Frage nach seinen Gedanken dazu. „Wir haben gewonnen.“ Er habe wie immer „versucht das Spiel auf die richtige Art und Weise zu spielen. So habe ich es beigebracht bekommen, so habe ich es meine ganze Karriere über gehalten.“

Niemand ist auch nur in die Nähe von James

James ist mit Abstand der Profi mit der längsten Serie an zweistelligen Punkteausbeuten. Die längste Strecke von Michael Jordan ging nach Angaben von US-Medien über 866 Partien, Kareem Abdul-Jabbar kam auf 787 und Karl Malone steht mit 575 Spielen in Serie auf Rang vier. „LeBron weiß genau, wie viele Punkte er in diesem Moment hat“, sagte Lakers-Trainer JJ Redick. „Er hat es gemacht wie schon so viele Male zuvor.“ James ist der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der NBA. Er wird am 30. Dezember 40 Jahre alt.

Für die Lakers war es der 16. Saisonsieg, in der Western Conference ist nur der Titelverteidiger aus Oklahoma City noch besser unterwegs. In Toronto spielten die Lakers ohne Luka Doncic, der aus privaten Gründen fehlte. US-Medien berichteten, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Spieler des Abends war trotz des entscheidenden Passes von James - seiner elften Vorlage der Partie - Austin Reaves, der auf 44 Punkte und 10 Assists kam.