Lange brauchte der MBC nicht, um einen neuen Headcoach zu finden. In Deutschland ist er noch unbekannt.

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat einen Nachfolger für den per Ausstiegsklausel abgewanderten Cheftrainer Predrag Krunic gefunden. Wie der Club aus Weißenfels bekannt gab, wird Janis Gailitis als Headcoach den MBC in die Saison 2024/25 führen. Der 39-jährige Lette kommt aus seinem Heimatland von Abonnementmeister VEF Riga nach Weißenfels.

Gailitis arbeitete in den vergangenen achteinhalb Jahren als Headcoach bei VEF Riga und führte den Verein in dieser Zeit zu sieben Meisterschaften und drei Pokalsiegen, zuletzt gelang dreimal hintereinander das Double. Seit 2021 ist er in Personalunion als Assistenztrainer der lettischen Nationalmannschaft tätig, mit der er bei der WM 2023 Platz fünf erreichte. Dieses Amt wird er parallel zu seiner Tätigkeit beim MBC weiterhin bekleiden.