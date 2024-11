Frankfurt/Main - Nach den Erstrunden-Niederlagen von Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska steht nun ein deutscher Außenseiter im Viertelfinale des internationalen Tischtennis-Turniers in Frankfurt am Main. Der 32 Jahre alte Ricardo Walther besiegte den Nigerianer Quadri Aruna nach Abwehr eines Matchballs noch in 3:2 Sätzen und zog dadurch in die Runde der besten Acht am Freitag ein.

„Das war ein tolles Match mit vielen Auf und Ab's. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich es noch gedreht habe“, sagte der Bundesliga-Profi des ASV Grünwettersbach.

Nächster Gegner schlägt den Weltranglisten-Ersten

Walther nimmt nur dank einer Wildcard an dem einzigen deutschen Topturnier der Serie World Table Tennis (WTT) teil. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2017 die Team-EM. Bei den darauffolgenden fünf großen Turnieren wurde er aber nur noch einmal von Bundestrainer Jörg Roßkopf berücksichtigt.

Walthers Viertelfinal-Gegner in Frankfurt ist eine noch größere Überraschung. Denn der Schwede Anton Källberg vom deutschen Meister Borussia Düsseldorf besiegte den Weltranglisten-Ersten Wang Chuqin aus China klar in 3:0 Sätzen.