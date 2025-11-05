Seit dem Titel haben die Oklahoma City Thunder in der NBA nicht mehr verloren, auch das achte Spiel der Saison geht ans Team von Isaiah Hartenstein. Weniger gut läuft es für zwei Europameister.

Los Angeles - Achtes Spiel, achter Sieg - die Oklahoma City Thunder sind als Meister der NBA noch immer ungeschlagen und haben auch ihre Partie bei den Los Angeles Clippers gewonnen. Das Team um Isaiah Hartenstein gewann trotz zwischenzeitlich 13 Punkten Rückstand am Ende 126:107 und ist weiter das dominante Team in der besten Basketball-Liga der Welt.

Hartenstein verbuchte vergleichsweise unauffällige Werte mit zehn Punkten, sieben Rebounds und drei Vorlagen. Bester Werfer war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten für OKC. Für die Clippers, die nun vier ihrer sieben Spiele verloren haben, war James Harden mit 25 Zählern am erfolgreichsten.

20 Punkte von da Silva zu wenig für Orlando

Die Orlando Magic um die Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben in der NBA nach zuletzt zwei Siegen gegen die Atlanta Hawks verloren. Beim 112:127 fanden die Gäste keine Handhabe gegen Atlanta und lagen nach einer 8:6-Führung im ersten Viertel durchgehend hinten. Im Schlussabschnitt bauten die Hawks ihren Vorsprung sogar auf zwischenzeitlich 25 Punkte aus und verdienten sich ihren vierten Sieg im achten Spiel. Orlando steht nach acht Partien nun bei drei Siegen und fünf Niederlagen.

Da Silva machte für Orlando sein erstes 20-Punkte-Spiel der Saison. Als Einwechselspieler kam er zudem auf vier Rebounds und zwei Vorlagen. Wagner verbuchte 18 Punkte, 6 Rebounds und 2 Vorlagen.