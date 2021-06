Lief in Eugene Weltrekord: Sydney McLaughlin.

Eugene - Die Amerikanerin Sydney McLaughlin hat einen Weltrekord über die 400 Meter Hürden aufgestellt.

Bei den US-Ausscheidungskämpfen für die Olympischen Spiele in Tokio blieb die 21 Jahre alte Leichtathletin am Sonntag (Ortszeit) in 51,90 Sekunden als erste Frau auf dieser Strecke unter 52 Sekunden.

Die vorherige Bestmarke von 52,16 Sekunden hatte die Amerikanerin Dalilah Muhammad im Oktober 2019 erreicht.