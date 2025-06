Mehr als 5.000 Menschen haben sich in Jena nach Polizeiangaben an einer Demonstration für Antifaschismus und Solidarität beteiligt. Die Demonstranten setzten sich auf Transparenten für eine Gesellschaft ein, die Rechtsextremismus und faschistische Tendenzen ablehnt. Immer wieder gab es Aufrufe, Antifaschismus zu leben sowie die Forderung, die in ungarischer Untersuchungshaft in einen Hungerstreik getretene Maja T. zurück nach Deutschland zu holen.

Der Europaabgeordnete der Linken, Martin Schirdewan, sagte auf einem Parteitag der Linken in Ilmenau, die Bundesregierung solle erreichen, dass Maja T. einen fairen Prozess in Deutschland bekomme. Ihre Auslieferung nach Ungarn sei rechtswidrig gewesen. Maja T. werden Angriffe auf Rechtsextreme im Februar 2023 in Budapest vorgeworfen.

Einzelne Demonstrationsteilnehmer zündeten in Jena bengalische Feuer und Böller. Insgesamt habe es bisher keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wegen der großen Hitze sei die Stecke, die der Zug zurücklegte, etwas verkürzt worden. In der Innenstadt von Jena gab es größere Verkehrseinschränkungen.