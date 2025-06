Überraschend rast in Kanada kein McLaren auf die Pole Position. Die in der Formel-1-Gesamtwertung führenden Piloten Oscar Piastri und Lando Norris müssen sich im Rennen steigern.

Vom Ende der McLaren-Dominanz wollte Formel-1-Spitzenreiter Oscar Piastri nach der durchwachsenen Qualifikation in Montreal nichts wissen. „Unsere Pace im Rennen ist normalerweise sehr stark. Es wird sicher kein haushoher Sieg für uns, aber wir können mitkämpfen“, sagte der Australier nach Rang drei im Qualifying. Der 24-Jährige musste sich im Auto des Traditionsrennstalls etwas überraschend hinter Mercedes-Polesetter George Russell und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull einreihen.

Norris: „Habe zu viele Fehler gemacht“

Noch deutlich schlechter lief es für den WM-Zweiten Lando Norris. Der Brite zeigte im entscheidenden Moment mal wieder Nerven und steuerte das oft überlegene Auto der vergangenen Monate nur auf Rang sieben. „Ich hatte das Selbstvertrauen, das Auto war gut, aber ich habe einfach zu viele Fehler gemacht“, sagte der 27-Jährige. Auch Norris ist aber überzeugt davon, dass im zehnten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky und RTL) mehr drin ist: „Unser Auto ist gut, wir sollten zurückkommen.“

Am Freitag und Samstag lief es für das in der Konstrukteurswertung mit fast 200 Punkten Vorsprung führende Team allerdings ungewohnt schlecht. „Wir haben dieses Wochenende Probleme“, sagte Piastri, der in der Gesamtwertung mit zehn Punkten knapp vor Norris führt. Verstappen auf Rang drei hat schon 49 Zähler Rückstand. Der viermalige Champion aus den Niederlanden hatte in den vergangenen drei Jahren jeweils in Kanada gewonnen. Piastri und Norris gelang in Quebec noch kein Triumph.