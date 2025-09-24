Die Tennis-Szene ist derzeit auf Asien-Tour. Beim Damenturnier in Peking kommt eine Deutsche mühelos weiter. Für zwei Spielerinnen ist dagegen früh Endstation.

Peking - Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Peking mühelos die zweite Runde erreicht. Die 23-Jährige gewann ihr Auftaktmatch bei der mit 8,96 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung gegen die Lokalmatadorin Zhang Ruien deutlich mit 6:1, 6:0. Lys benötigte lediglich 54 Minuten für ihren klaren Erfolg.

Das Aus bei der WTA-1000-Veranstaltung kam dagegen für die beiden Routiniers Laura Siegemund und Tatjana Maria. Die 37 Jahre alte Siegemund unterlag in der ersten Runde der Amerikanerin Caty McNally mit 4:6, 2:6. Maria (38) musste sich der Tschechin Marie Bouzkova mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Am Donnerstag hat noch Qualifikantin Ella Seidel die Chance auf den Einzug in die zweite Runde.