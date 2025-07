WM in Singapur

Singapur - Olympiasieger Lukas Märtens ist gut in die Schwimm-WM gestartet und souverän ins Finale über 400 Meter Freistil eingezogen. Der Weltrekordhalter schlug in Singapur nach 3:43,81 Minuten an und belegte damit Rang zwei der Vorläufe. Schneller war nur der Australier Samuel Short (3:42,07). Der zweite deutsche Starter Oliver Klemet qualifizierte sich als Siebter ebenfalls für den Endlauf (13.02 Uhr/MESZ).

„Es war recht kontrolliert“, sagte Märtens, der vor allem zu Beginn des Rennens schnell geschwommen war. „Man weiß ja, dass ich vorne ein bisschen schneller bin als viele andere. Und dann habe ich es einfach rutschen lassen, ohne zu viele Körner zu verpulvern“, sagte der 23-Jährige. „Ich muss an der ein oder anderen Wende noch nachlegen, das habe ich gemerkt. Aber sonst war es ein guter Vorlauf.“ Er sei optimistisch, dass er im Finale noch schneller schwimmen könne.

Schmetterlingsschwimmerin Angelina Köhler erreichte über 100 Meter in 56,49 Sekunden als Zweitschnellste der Vorläufe das Halbfinale.