Im Weltcup fährt Laura Nolte einmal mehr aufs Podium im Monobob. Teamkollegin Lisa Buckwitz verpasst trotz Führung und Startrekord den ersten Sieg in diesem Winter.

Sigulda - Laura Nolte ist beim Monobob-Weltcup dank eines starken zweiten Laufes auf Rang zwei gefahren. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking verbesserte sich vom fünften Platz aus und verteidigte mit Rang zwei die Führung im Gesamtweltcup. Der Sieg im lettischen Sigulda ging wie schon zuletzt in Lillehammer an die Australierin Breeana Walker. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Platzierung, beide Fahrten waren aber nicht perfekt“, sagte Nolte. Die nach Durchgang eins in Führung liegende Lisa Buckwitz fiel trotz des Startrekords in 5,55 Sekunden im Finallauf auf Rang vier zurück. „Ich bin trotzdem zufrieden, es war ein gutes Rennen. Die Bedingungen im zweiten Lauf waren schwieriger, es hat aufgereift und ich bin viel gerutscht“, sagte Buckwitz.