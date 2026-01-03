Laura Nolte hat das Weltcuprennen im Monobob auf ihrer Hausbahn gewonnen. Im entscheidenden Durchgang zieht sie noch an einer Teamkollegin vorbei.

Winterberg - Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob eingefahren. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking und zweimalige Monobob-Weltmeisterin gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden. „Ich liebe es, in Winterberg zu fahren. Es ist jedes Mal wie nach Hause kommen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Läufen“, sagte Nolte.

Dritte wurde Lisa Buckwitz. Die Thüringerin hatte nach dem ersten Durchgang noch mit vier Hundertsteln vor Nolte geführt. Ein grober Fehler in der Kurve 0 vereitelte den möglichen Sieg.

Kim Kalicki, die noch ein wenig an Verletzungsfolgen laboriert, konnte sich als dritte deutsche Starterin auf dem elften Rang platzieren. Bundestrainer René Spies zeigte sich mit allen drei Fahrerinnen zufrieden.