Mit Platz zwei zum Tour-Auftakt hat die Oberstdorferin für Furore gesorgt. Nun beendet sie das Etappenrennen vorsichtshalber eher als geplant.

Toblach - Langläuferin Coletta Rydzek wird nicht wie geplant am Samstag die olympische Sprintstrecke in Val di Fiemme testen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekanntgab, verlässt die Oberstdorferin die Tour de Ski vorzeitig. Ein trockener Hals veranlasste die Verantwortlichen zu der Vorsichtsmaßnahme.

Der Fokus liege darauf, eine mögliche Erkrankung frühzeitig zu vermeiden, vor allem im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar kein gesundheitliches Risiko einzugehen, hieß es vom DSV. Rydzek hatte zum Start der Tour de Ski in Toblach im Freistilsprint mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz in diesem Winter gesorgt.

Ursprünglich wollte sie vor allem noch den Sprint am Samstag absolvieren. Bei den Spielen gehört sie in ihrer Paradedisziplin mit zu den Kandidatinnen auf eine vordere Platzierung.