Niclas Füllkrugs Wechsel nach Italien ist laut der dortigen Liga beschlossene Sache. Bei der AC will der Stürmer seine Karriere wieder in Schwung bringen. Es geht ihm auch um die WM im Sommer.

Mailand - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach Italien zur AC Mailand ist laut der Serie A perfekt. Der Name des 32-Jährigen tauchte auf der Transfer-Seite der höchsten Spielklasse auf. Dazu der Hinweis: Temporär.

Noch keine Angaben beider Vereine

Füllkrug wird demnach bis zum Ende dieser Saison auf Leihbasis für den neunmaligen Europapokal-Sieger spielen. Mailand und Füllkrugs aktueller Club West Ham United dürften sich entsprechend geeinigt haben. Weder von Milan noch von den Spurs gab es zunächst eine Mitteilung zum Thema Füllkrug.

Die „Gazzetta dello Sport“ schrieb, dass Mailands Trainer Massimiliano Allegri bereits zu Beginn des Jahres auf Füllkrug zählen könne. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse an Füllkrug gehabt haben.

Bereits vor den Weihnachtsfeiertagen war Füllkrug in Mailand gelandet. Mit einem „Buongiorno“ hatte er die Medienvertreter gegrüßt, ehe er in ein schwarzes Auto eingestiegen war.

Füllkrug war nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League.

Wechsel für WM-Chance

Der 24-malige Nationalspieler forcierte auch deshalb einen Wechsel, um seine WM-Chancen zu erhöhen. In Mailand konkurriert er unter anderem mit den früheren Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) um einen Platz im Angriff.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte klargemacht, dass seine Akteure Spielpraxis brauchen, wenn sie einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben wollen. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt Füllkrug im Juni im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Insgesamt erzielte der Stürmer bislang 14 Tore für das DFB-Team.