Am Montag hatte die Teamsprint-Olympiasiegerin das Ticket für die Winterspiele im Februar gebucht. Nun trifft sie eine Entscheidung - auch mit Blick auf Olympia.

Toblach - Ohne Katharina Hennig Dotzler wird die Tour de Ski der Langläufer fortgesetzt. Die Oberwiesenthalerin stieg vor dem Start der 3. Etappe, einem 5-Kilometer-Massenstartrennen in Toblach, aus. Sie fühle sich aktuell nicht ganz fit, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar wolle sie kein Risiko eingehen, auch wegen der derzeit herrschenden Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius.

„Das zeigt die Reife von Katha. Sie hört genau in sich hinein und entscheidet dann. Sie möchte bei Olympia nicht nur dabei sein, sondern will dort etwas reißen“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF. Die Langlauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen von Mailand und Cortina beginnen am 7. Februar.