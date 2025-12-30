Der FC Arsenal geht als Spitzenreiter in das neue Jahr. Gegen den bisherigen Verfolger Aston Villa zeigt das Team eine überragende Vorstellung. Kai Havertz verpasst sein Comeback.

London - Mit einer überragenden Vorstellung hat der FC Arsenal seine Ambitionen auf die englische Fußball-Meisterschaft eindrucksvoll untermauert. Im letzten Premier-League-Spiel des Jahres deklassierten die Gunners den bisherigen Titelkonkurrenten Aston Villa mit 4:1 (0:0).

Gabriel (48. Minute), Martin Zubimendi (52. Minute), Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) trafen zum deutlichen Sieg, mit dem die Londoner die Tabellenführung behaupteten. Das Tor für Villa, das zuvor elf Pflichtspiele in Serie gewonnen hatte, erzielte Ollie Watkins (90.+4) erst in der Nachspielzeit.

Erste Hälfte torlos, dann dreht Arsenal auf

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Tore drehte Arsenal nach der Pause auf. Innenverteidiger Gabriel traf nach einer Ecke per Oberschenkel. Vier Minuten später erhöhte Zubimendi nach Vorlage von Kapitän Martin Ödegaard. Trossards Treffer, der erst nach minutenlangem VAR-Check bestätigt wurde, war bereits die Vorentscheidung.

Doch die Londoner hatten nicht genug. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf Gabriel Jesus. Der Brasilianer war nach langer Verletzungspause erst im Dezember auf den Platz zurückgekehrt. Kai Havertz, der verletzungsbedingt ebenfalls lange pausieren musste, stand wieder im Kader. Der deutsche Nationalspieler blieb jedoch 90 Minuten auf der Bank.

In der achtminütigen Nachspielzeit hatte Villa seine besten Chancen. Das Team aus Birmingham, das vom früheren Arsenal-Coach Unai Emery trainiert wird, scheiterte am Pfosten und an Arsenal-Torwart David Raya, bevor Watkins schließlich doch noch traf.

Herbstmeister Arsenal

Durch den klaren Sieg hat Spitzenreiter Arsenal nach 19 Spielen 45 Punkte bei einer Tordifferenz von 25. Der Tabellenzweite Manchester City hat 40 Zähler und eine Partie weniger absolviert. Die Cityzens spielen am Neujahrstag beim AFC Sunderland. Aston Villa bleibt auf Platz drei, hat nun aber sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus London.