Bei der Olympia-Generalprobe in der Schweiz zeigt Laura Gimmler nach dem Sieg im Team-Sprint auch in der Einzel-Konkurrenz eine starke Leistung.

Goms - Ski-Langläuferin Laura Gimmler hat sich beim Weltcup im schweizerischen Goms erneut einen Podestplatz gesichert. Die Oberstdorferin belegte im Sprint im klassischen Stil den zweiten Platz. Erst am Freitag hatte Gimmler gemeinsam mit Coletta Rydzek den Team-Sprint im freien Stil gewonnen.

Im Einzel-Finale musste sich die 32-Jährige nur der Schwedin Linn Svahn geschlagen geben. Auf den dritten Platz lief die Schweizerin Nadine Fähndrich. Für Gimmler war es zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien das beste Ergebnis in einem Einzelrennen.

Rydzek, Katharina Hennig Dotzler und Sofie Krehl schieden zuvor jeweils im Viertelfinale aus. Hennig Dotzler und Victoria Carl hatten 2022 bei den Winterspielen von Peking sensationell Team-Gold im klassischen Stil geholt.