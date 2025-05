Lando Norris wird es warm ums Herz, wenn er an Miami denkt. In Florida feierte er 2024 seinen ersten Formel-1-Sieg. Ein Jahr später hat ihn sein Teamkollege von der WM-Spitze verdrängt. Dauerhaft?

Lando Norris: „Glaube nicht an dieses Momentum-Zeug“

Lando Norris jubelte 2024 über seine Siegpremiere in der Formel 1.

Miami - Mit einem Helm in Disco-Kugel-Optik hofft Lando Norris auf die Wende im WM-Kampf. Der von seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri von der Formel-1-Spitze verdrängte Engländer will aber vor dem Grand Prix von Miami an diesem Wochenende nichts von einer Wende zu seinen Ungunsten wissen.

„Ich glaube nicht an dieses Momentum-Zeug“, sagte Norris, der vor einem Jahr in Florida im 110. Grand Prix seinen ersten Karrieresieg gefeiert hatte. „Natürlich habe ich einige Fehler gemacht und bin noch nicht auf dem Niveau, das ich haben muss, aber ich werde bald auf diesem Niveau sein.“

Wann macht es bei Norris „klick“?

Nach dem Auftaktsieg in Australien konnte Norris kein Rennen mehr gewinnen und müht sich mit seinem Wagen ab. Vor allem mit seinen Leistungen im letzten Qualifikationsabschnitt ist er unzufrieden. „Einiges hat bei mir noch nicht klick gemacht. Das muss ich ändern“, meinte der 25-Jährige.

Im Gegensatz zu ihm kommt Piastri bestens mit dem Dienstwagen MCL39 klar. Der Australier gewann drei der vergangenen vier Rennen und führt mit zehn Punkten Vorsprung auf seinen Stallrivalen die WM-Wertung an. „Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen“, versicherte Norris und verwies darauf, dass erst fünf von 24 Rennen absolviert sind.