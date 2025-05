Barcelona - Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wird nach mehr als siebenmonatiger verletzungsbedingter Zwangspause am Samstag erstmals wieder im Tor des FC Barcelona stehen. Das kündigte der deutsche Barça-Trainer Hansi Flick bei einer Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel beim derzeit Tabellenletzten Real Valladolid (21 Uhr/DAZN) an. „Marc ist auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau, ich sehe es an seinem fantastischen Training“, sagte Flick.

Barcelonas Mannschaftskapitän ter Stegen hatte sich am 22. September im Spiel seines Clubs gegen Villareal CF einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Der 33-Jährige musste operiert werden, es folgte eine lange Zeit der Genesung.

Nagelsmann plant mit ter Stegen - wenn er fit ist

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte das Comeback aufmerksam verfolgen - vor allem mit Blick auf das Final-Four-Turnier der Nations League in München und Stuttgart im Juni. Womöglich plant der DFB-Coach schon bei der Endrunde wieder mit ter Stegen, den er nach dem Rücktritt von Manuel Neuer zu seiner Nummer eins mit Blick auf die WM 2026 erklärt hatte. „Wenn Marc fit ist und gesund ist und zu 100 Prozent leistungsfähig, dann wird er die Nummer eins sein“, sagte Nagelsmann im März.

Vor den nächsten Länderspielen im Juni werde die Torwart-Situation neu bewertet, hieß es damals. Sollte ter Stegen nicht wieder das notwendige Level erreichen, „ist für alle Torhüter der Kampf eröffnet um die Nummer eins“, sagte Nagelsmann.

Im Halbfinale am 4. Juni trifft die DFB-Auswahl in München auf Portugal. Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich bestreiten am Tag darauf in Stuttgart das zweite Halbfinale. Bei den Viertelfinalspielen in der Nations League gegen Italien hatte Hoffenheims Oliver Baumann im Tor gestanden und gute Leistungen gezeigt.