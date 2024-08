Paris - Schwimmerin Isabel Gose ist nicht nur Konkurrentin, sondern auch große Bewunderin von Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky. Sie sei ein „kleines Fan-Girl“ der Amerikanerin, sagte Gose bei einer Medienrunde bei den Olympischen Spielen in Paris. Ledecky sei „eine Nummer für sich“, meinte die 22-Jährige. Gerade die gemeinsamen Auftritte bei der Siegerehrung und der Pressekonferenz nach dem Rennen über 1500 Meter Freistil, in dem Ledecky Gold und Gose Bronze geholt hatte, habe sie sehr genossen.

Sie habe Ledecky „die ganze Zeit nur angegrinst und angehimmelt“, berichtete Gose. Ledecky habe „viele Gedanken ausgesprochen, die ich auch im Kopf hatte.“ Sie hätte viel von dem, was die inzwischen neunmalige Olympiasiegerin auf die Fragen der Journalisten geantwortet hatte, „total nachvollziehen“ können. „Man denkt immer, sie schwimmt wie eine Maschine“, sagte Gose über die 27-Jährige. Sie sei aber eben „auch nur ein Mensch“.

Über 800 Meter Freistil war Ledecky zum vierten Mal in Serie zu Olympia-Gold geschwommen, Gose Fünfte geworden. Dass Ledecky auch bei den Spielen 2028 in Los Angeles an den Start gehen will, stört die Magdeburgerin aber überhaupt nicht. Das sei für sie „auch ein Ansporn, sich noch weiter nach vorne zu kämpfen“, erklärte sie.