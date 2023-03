Oslo - Die deutschen Skispringer sind beim zweiten Einzel am Holmenkollen in Oslo hinterhergesprungen. Olympiasieger Andreas Wellinger (126,5 und 130 Meter) war als Achter bester Athlet im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Markus Eisenbichler (9.), Karl Geiger (12.), Justin Lisso (13.) und Stephan Leyhe (30.) holten zwar Weltcup-Punkte, hatten mit dem Ausgang des Wettbewerbs auf der berühmten Anlage aber nichts zu tun. Am Samstag hatte Geiger mit einem überragenden zweiten Sprung als Dritter noch einen Podestplatz eingefahren.

Der Tagessieg ging an den Österreicher Stefan Kraft vor Sloweniens Anze Lanisek und dem Polen Dawid Kubacki. Für die Skispringer gibt es eine Woche nach der Nordischen Ski-WM in Planica keine Pause, die sogenannte Raw-Air-Tour wird in den kommenden sieben Tagen nahtlos fortgesetzt. Auf vier Wettkampftage in Lillehammer folgen drei Flugtage auf der riesigen Anlage in Vikersund.