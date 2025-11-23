Katharina Schmid ist dran an der Weltspitze - auch, wenn es noch nicht für einen Platz auf dem Treppchen reicht. Eine Japanerin überragt beim Weltcup-Start.

Lillehammer - Die deutschen Skispringerinnen verlassen die erste Weltcup-Station des Winters ohne Podestplatz. Katharina Schmid belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin im norwegischen Lillehammer den vierten Platz. Die 29-Jährige aus Oberstdorf sprang 124 und 122,5 Meter weit. „Es kommt langsam, ich merke, dass ich fliege“, sagte Schmid bereits nach dem ersten Durchgang in der ARD. Tags zuvor war sie Sechste geworden.

Den Sieg sicherte sich wie schon am Samstag Nozomi Maruyama - und zwar erneut mit riesigem Vorsprung. Die Japanerin landete bei 134 und 133 Metern. Rang zwei ging an Heidi Dyhre Traaserud aus Norwegen vor der drittplatzierten Slowenin Nika Preevc.

Als zweitbeste Deutsche landete Juliane Seyfarth auf Platz elf. Selina Freitag - immerhin Zweite im Gesamtweltcup der vergangenen Saison - belegte nur den 21. Rang. „Die Saison ist lang. Ich kann nichts anderes machen, als positiv zu bleiben und die nächsten Wettkämpfe mitzunehmen“, sagte Freitag.