Die Kansas City Chiefs stehen nach einer Machtdemonstration erstmals in dieser Saison bei einer positiven Bilanz. Patrick Mahomes wird geschont. Titelverteidiger Philadelphia muss dagegen zittern.

Die Defensive der Kansas City Chiefs (li. Trent McDuffie) ließ keinen einzigen Punkt der Las Vegas Raiders zu.

Kansas City - Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes sind nach einem schwachen Saisonstart in der NFL wieder in der Spur. Gegen die Las Vegas Raiders gewannen die Chiefs deutlich mit 31:0. Erstmals in dieser Saison haben sie nun eine positive Bilanz.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen rangieren die Chiefs in der AFC West weiter hinter den Los Angeles Chargers und Denver Broncos (aktuell jeweils 4:2) auf Rang drei.

Mahomes nach drei Touchdown-Pässen geschont

Chiefs-Quarterback Mahomes präsentierte sich gegen die Raiders weiter in guter Form. Schon in der ersten Halbzeit warf er drei Touchdown-Pässe, zwei Mal auf Receiver Rashee Rice, der nach langer Verletzung, einer Verurteilung und Sperre erstmals seit einem Jahr wieder für Kansas City auflief.

Schon nach dem dritten Viertel wurde der 30 Jahre alte Mahomes geschont. Zuvor hatte er bei einigen riskanten Würfen auch das nötige Glück, dass es keine Ballverluste gab. Defensiv ließen die Chiefs nahezu gar nichts zu. Ganze drei First Downs gelangen den chancenlosen Raiders.

Eagles wieder in der Spur

Titelverteidiger Philadelphia Eagles hat nach zwei überraschenden Niederlagen zuletzt wieder gewonnen. Bei den Minnesota Vikings gewann das Team um Quarterback Jalen Hurts eine knifflige Aufgabe mit 28:22.

Effiziente Los Angeles Rams gewannen ein internationales Spiel in London deutlich mit 35:7 gegen die Jacksonville Jaguars. Angeführt wurden die Rams von Quarterback Matthew Stafford, dem fünf Touchdown-Pässe gelangen, davon drei auf Passempfänger Davante Adams.

Weiter einziges Team ohne Saisonsieg sind die New York Jets, die auch ihr siebtes Spiel verloren. Beim 6:13 gegen die Carolina Panthers wurde Starting-Quarterback Justin Fields zur Halbzeit auf die Bank gesetzt, doch auch mit Ersatzmann Tyrod Taylor gelang kein Comeback.