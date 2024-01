Jannik Sinner gewinnt bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. In Italien ist der Jubel groß - vor allem in Sinners Heimat Südtirol.

Rom - Der Sieg von Tennis-Profi Jannik Sinner bei den Australian Open hat in seinem Heimatland Italien riesigen Jubel ausgelöst.

Die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beanspruchte den Fünf-Satz-Sieg des Südtirolers im Finale gegen Daniil Medwedew aus Russland (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) am Sonntag für die ganze Nation. Auf der Plattform Instagram schrieb Meloni: „Zum ersten Mal hat Italien den Australian Slam gewonnen. Eine denkwürdige Leistung, die eines wahren Champions würdig ist.“

Sinner schreibt Geschichte

Am größten war der Jubel in Sinners Heimat, der mehrheitlich deutschsprachigen Provinz Südtirol. Das Nachrichtenportal „stol.it“ schrieb: „Dieser Sonntag, dieser 28. Jänner 2024, geht in die Geschichte von Südtirol, Italien und der Tennis-Welt ein: Jannik Sinner, dieser 22-jährige Wunderknabe aus dem Bergdorf Sexten, hat in einem völlig verrückten Finale die Australian Open gewonnen.“ Südtirols Regierungschef Arno Kompatscher schrieb auf Facebook an Sinner: „Danke, dass wir diesen historischen Moment mit dir erleben dürfen!!!“

Die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Sinner Geschichte geschrieben habe. Weiter schwärmte sie: „Welche Schönheit, welches Licht, welches Wunder!“ Der staatliche Fernsehsender Rai erhob den 22-Jährigen, der zum ersten Mal einen Grand-Slam-Titel holte, gar zum „Außerirdischen“. Die Tageszeitung "La Repubblica" schrieb auf ihrer Internet-Seite: „Heute sind wir alle Sinner.“