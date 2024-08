Nico Hülkenberg und Lewis Hamilton tun sich in Zandvoort sehr schwer. Sowohl der Deutsche als auch der Engländer verpassen in der Formel-1-Qualifikation den entscheidenden Durchgang.

Zandvoort - Nico Hülkenberg ist in der Formel-1-Qualifikation der Niederlande vorzeitig ausgeschieden. Der Haas-Pilot musste sich in der zweiten K.o.-Runde mit Position 14 begnügen. Den letzten Durchgang erreichen aber nur die zehn schnellsten Fahrer. Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton schied in Zandvoort vorzeitig aus. Der Mercedes-Mann wurde am ersten Grand-Prix-Wochenende nach der Sommerpause nur Zwölfter.

Nach seinem heftigen Crash im Abschlusstraining konnte Williams-Pilot Logan Sargeant gar nicht an der Qualifikation teilnehmen. Der englische Rennstall konnte den demolierten Dienstwagen des US-Amerikaners, der kommende Saison für Carlos Sainz (Ferrari) weichen muss, nicht mehr rechtzeitig reparieren.