Haldensleben/MTU. Im Waldstadion haben 100 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem Haldensleber SC und dem SC Bernburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Marcel Theumer (Halle) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SC Bernburg

Haldensleber SC: Switala – Hüttl (56. Grabenberg), Winkelmann, Stadler (70. Thieke), Wille, Ebel (66. Krüger), Von Ameln, Mäde, Willms, Bögelsack (88. Becker), Hevekerl (76. Zimmermann)

SC Bernburg: Schneider – Raeck (59. Bichtemann), Lange, Strobach (59. Tsipi), Preuss, Hartmann, Giemsa, Taiwo, Fahland (70. Homazau), Becker (25. Krishteyn), Chidera

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 100