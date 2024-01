Nach zwei neunten Plätzen will Skirennfahrer Linus Straßer im dritten Slalom der Saison die Podestplätze angreifen. Beim Weltcup in der Schweiz lieferte er zuletzt regelmäßig Topleistungen ab.

Adelboden - Slalom-Spezialist Linus Straßer hofft, seine starke Serie beim Weltcup in Adelboden fortsetzen zu können.

Der Torlauf in der Schweiz sei für ihn „das Highlight im Jahr, was auch damit zu tun hat, dass es die letzten drei Jahre mit dreimal Podest natürlich auch sehr gut funktioniert hat“, sagte der Münchner in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV).

Der Slalom am Sonntag ist der dritte für die Männer in der laufenden Saison. Bislang stehen für Straßer zwei neunte Plätze zu Buche. In Adelboden war er 2021 Zweiter und in den darauffolgenden beiden Wintern jeweils Dritter geworden. „Ich freue mich wahnsinnig auf das Rennen und hoffe, dass die Verhältnisse und das Wetter halbwegs mitspielen“, sagte der 31-Jährige. „Meine Devise ist, nichts erzwingen zu wollen und es passieren zu lassen.“

Bereits am Samstag steht in der Schweiz ein Riesenslalom an. Größter deutscher Hoffnungsträger ist dabei der Allgäuer Parallel-Weltmeister Alexander Schmid.