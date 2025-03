Nanjing - Dreispringer Max Heß und Mehrkämpferin Vanessa Grimm haben zum Start der Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in China nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Acht Jahre nach Silber in Portland und zwei Wochen nach seinem starken EM-Auftritt belegte der Chemnitzer Heß unter dem Hallendach von Nanjing Rang sechs. Zum Bronzerang fehlten ihm mit 17,03 Metern zwölf Zentimeter. Grimm war als Vierte im Fünfkampf besser platziert: Die Sportlerin vom Königsteiner LV hatte bei 4.481 Punkten aber 188 Zähler Rückstand auf das Podest.

Heß: Muss bisschen Kritik an mir selbst üben

Der 28-jährige Hess blieb deutlich hinter der Weite von 17,43 Metern, mit der er vor zwei Wochen in den Niederlanden EM-Silber gewonnen hatte. Ein solcher Sprung hätte dem Zweiten der Weltjahresbestenliste auch WM-Silber gebracht.

„Ich habe heute ein bisschen mit meiner Technik gehadert“, sagte Heß nach seinem Wettkampf. „Ich habe den Hop-Step-Übergang nicht ganz getroffen, dadurch waren die Sprünge nicht so weit wie in den vergangenen Wettkämpfen. Da muss ich ein bisschen Kritik an mir selber üben, dass ich es heute nicht ganz auf die Bahn gebracht habe.“

Europameister siegen auch bei den Weltmeisterschaften

Als Weltmeister jubelte Hallen-Europameister Andy Dìaz Hernandez. Der Italiener siegte mit der Weltjahresbestleistung von 17,80 Metern. Dìaz gewann vor dem Chinesen Yaming Zhu (17,33 Metern) und Hallen-Weltrekordler Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso (17,15). Der zunächst als Dritter gewertete Brasilianer Almir dos Santos wurde Stunden später disqualifiziert. Er hatte laut Verbandsangaben Schuhe getragen, die nicht für den Wettkampf zugelassen waren.

Grimm durfte beim ersten Start nach ihrer Verletzung zufrieden sein, wenngleich es mit der Kugel einen „kleinen Dämpfer“ gab. „Vierter Platz bei einer Weltmeisterschaft, das ist unglaublich“, sagte Grimm, der nur 13 Punkte zur Bestleistung fehlten. Der Titel ging mit 4.821 Punkten an die 21-jährige Finnin Saga Vanninen.

Sprint-Doppel für Briten

Wie Dreispringer Dìaz jubelte auch ein anderer Europameister. Zwei Wochen nach seinem EM-Titel gewann Jeremiah Azu aus Großbritannien über 60 Meter auch bei den Weltmeisterschaften. Die Weltmeisterschaften in China dauern bis zum Sonntag. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist bei den Titelkämpfen nur mit einem kleinen Aufgebot vertreten.