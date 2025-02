Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben sich von ihrem kürzlichen Kollaps berappelt. Die Detroit Pistons gewinnen auch ohne Dennis Schröder das achte Spiel in Serie.

New York - Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA mit einem Comeback-Sieg nach ihrem Einbruch im Spiel zuvor zurückgemeldet. Beim 129:121 (61:76) bei den Brooklyn Nets drehten die Thunder im vierten Viertel einen Rückstand mit zwischenzeitlich 18 Punkten in Serie.

Hartenstein spielte wegen Prellungen im Gesicht mit einer Maske, nachdem er am Montag gegen Minnesota kurz nach der Pause nach einem Zusammenstoß mit den Köpfen das Feld verlassen musste - als die Thunder noch klar führten. Am Ende gab es trotz des zwischenzeitlichen Vorsprungs von 25 Punkten noch eine Heimniederlage gegen die Timberwolves.

Gegen Brooklyn startete Hartenstein wieder und kam auf 13 Punkte, hatte mit seinem Team aber weiter defensiv Probleme, vor allem weil die Nets konsequent von der Dreier-Linie warfen. 61 Versuche waren Clubrekord. Bester Werfer der Thunder war Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 27 Punkten, Chet Holmgren kam auf 22 Punkte und überzeugte zudem mit 17 Rebounds.

Pistons gewinnen auch ohne Schröder

Die Detroit Pistons, neues Team von Weltmeister Dennis Schröder, sind derweil weiter in der Erfolgsspur. Auch ohne den wegen Knöchelproblemen pausierenden deutschen Spielmacher gewann das Team überraschend klar mit 117:97 (55:55) gegen den aktuellen Meister Boston Celtics. Es war der erste Sieg für die Pistons gegen die Celtics nach zwölf Niederlagen in Serie.

Zugleich war es der achte Erfolg nacheinander für die Pistons, es ist die längste Siegesserie für das Team aus Detroit seit 2008. Schröder war im Februar zu den Pistons gewechselt, seitdem ist das Team noch ungeschlagen und hat sich auf einen direkten Playoff-Platz in der Eastern Conference geschoben.

Hukporti startet

In Abwesenheit des verletzten Star-Centers Karl-Anthony Towns startete der deutsche Rookie Ariel Hukporti für die New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers. Beim 110:105 (61:45) erzielte der 22-Jährige acht Punkte in 16 Spielminuten, schied aber mit einer Knieverletzung zu Beginn des vierten Viertels aus.