Pünktlich zur Handball-EM verwandeln sich einige Stars der Branche zu Comic-Figuren. Auch zwei deutsche Asse sind dabei.

Frankfurt/Main - Die deutschen Handball-Stars Juri Knorr und Andreas Wolff werden zu Comic-Helden. In der am 16. Januar erscheinenden Ausgabe des Micky Maus Magazins verwandeln sich der Spielmacher der DHB-Auswahl und der Weltklasse-Torwart in Comic-Figuren und weihen Donald Duck in die Geheimnisse des Siebenmeterwurfs ein. Außerdem berichten Wolff und Knorr in einem Interview, wie sie als Kinder zum Handball kamen.

In einer weiteren Comic-Geschichte erlebt Knorr gemeinsam mit dem Dänen Mathias Gidsel, dem Norweger Magnus Rød und dem Schweden Jim Gottfridsson ein turbulentes Handball-Abenteuer. Die internationalen Asse sind ebenfalls bei der Europameisterschaft dabei, die vom 15. Januar bis 1. Februar in den drei skandinavischen Ländern ausgetragen wird.