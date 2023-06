Barcelona - Lewis Hamilton hatte schon als junger Rennfahrer nichts als Siege im Kopf. „Ich habe jede Sekunde daran gedacht, als Erster über die Ziellinie zu fahren“, sagte der Formel-1-Rekordweltmeister vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona. Der 38-Jährige erinnerte sich vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) an seine Zeit in den Nachwuchsserien, 2006 war er in Barcelona schon als Fahrer in der GP2 dabei. „Ich wusste damals nicht mal, ob ich es in die Formel 1 schaffe“, sagte der Mercedes-Fahrer.

Er könne sich kaum vorstellen, dass dies nun schon 17 Jahre her ist. Manchmal fühle er sich „immer noch wie dieser Junge“, sagte Hamilton. Damals habe er alles versucht, um sich seinen Traum vom Formel-1-Cockpit zu erfüllen. 2007 stieg er dann in der Motorsport-Königsklasse bei McLaren ein, wo er wiederum ein Jahr später erstmals Weltmeister wurde. Es folgten sechs Titel mit Mercedes und insgesamt 103 Grand-Prix-Siege. „Es war bisher eine unglaubliche Reise mit allen ihren Höhen und Tiefen“, sagte Hamilton.

Sein bislang letzter Triumph gelang ihm 2021 in Saudi-Arabien. Die Rückkehr an die Spitze ist das erklärte Ziel des Routiniers. Sein Vertrag bei Mercedes läuft am Saisonende aus, die Verhandlungen sollen bereits laufen. Zuletzt war auch über einen Wechsel Hamiltons zu Ferrari spekuliert worden, doch der Ex-Weltmeister dementierte einen Kontakt mehrfach.