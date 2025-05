Wird er ein Thema beim HFC? Zehlendorfs Torjäger Bocar Baro kommt in Topform nach Halle

Zehn Tore in zwölf Spielen

Auf Bocar Baro (M.) muss die HFC-Verteidigung am Sonntag besonders gut aufpassen.

Halle/MZ/FAB - Bis August 2022 spielte Bocar Baro in der Fußball-Verbandsliga von Sachsen-Anhalt für den SSC Weißenfels, im Januar 2025 stand der Angreifer noch bei Oberligist Germania Halberstadt unter Vertrag. Mit zehn Toren in zwölf Spielen für Regionalligist Hertha Zehlendorf hat sich der Portugiese inwischen ins Rampenlicht gespielt, könnte dem Halleschen FC im Duell am Sonntag (13 Uhr/MDR) im Leuna-Chemie-Stadion die letzten Aufstiegshoffnungen zerstören.