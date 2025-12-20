Engelberg - Deutschlands Skispringerinnen müssen auch nach dem vorletzten Wettbewerb vor Weihnachten auf ihren ersten Podestplatz in diesem Winter warten. Beim Weltcup in Engelberg in der Schweiz fehlten Selina Freitag (128,5 und 135,5 Meter) als Vierte etwa fünf Meter auf einen Platz unter den besten Drei. Auch Agnes Reisch (5.) und Katharina Schmid (12.) konnten bei dem starken Teamergebnis mit dem Spitzentrio nicht mithalten.

Nach Ansicht von Bundestrainer Heinz Kuttin wurde Freitag von den Sprungrichtern beim ersten Sprung zu schlecht bewertet. „Was da abgezogen wird - klar für diesen Telemark gibt es Abzüge - aber so viel. Teilweise bis 13,5 - das geht gar nicht, meiner Meinung nach“, sagte Kuttin im ZDF. „Das ist unglaublich, weil der Sprung war richtig gut.“ Freitags exzellenter zweiter Sprung sorgte immerhin noch für Platz vier.

Dauerduell Prevc gegen Maruyama

An der Spitze bleibt es beim Dauerduell zwischen der Slowenin Nika Prevc und Japans Senkrechtstarterin Nozomi Maruyama. Im wenig winterlichen Engelberg setzte sich diesmal Maruyama durch, obwohl Prevc im ersten Durchgang 139,5 Meter sprang. Ihre Führung im Gesamtweltcup baute Maruyama damit aus. Tagesrang drei ging an Anna Odine Ström aus Norwegen

Bevor es mit der Two-Nights-Tour an Silvester und Neujahr weitergeht, steht am Sonntag (11.30 Uhr) ein weiteres Einzel in der Schweiz auf dem Programm. Die Two-Nights-Tour soll zum letzten Mal ausgetragen werden, bevor sie in der kommenden Saison von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden soll.