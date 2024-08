Solothurn - Die fünfmalige Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf beendet aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme mit sofortiger Wirkung ihre Triathlon-Profikarriere. Nach eingehenden Untersuchungen sei eine Entzündung am Ende ihres Rückenmarks festgestellt worden. „Wir haben alles versucht, um wieder gesund zu werden, aber die Behandlung hat nicht funktioniert. Es ist an der Zeit, die Zeichen und meinen Körper zu respektieren“, schrieb Ryf auf ihrer Internetseite.

Die 37-jährige Schweizerin wollte ursprünglich in dieser Saison noch Wettkämpfe bestreiten und dann zum Jahresende ihre überaus erfolgreiche Karriere beenden. Nun wurde der Schritt vorgezogen. „Ich habe wieder eine solide Fitness erreicht, aber die Verletzung hindert mich daran, das volle Volumen und die Intensität zu trainieren, die ich brauche, um wieder an die Spitze zu kommen“, so Ryf.

In 20 Profijahren gewann Ryf neben fünf Ironman-Weltmeisterschaften über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auch fünfmal den 70.3-Titel über die halb so lange Distanz. Im vergangenen Jahr hatte die Schweizerin bei der Challenge Roth eine Weltbestzeit über die lange Distanz aufgestellt.