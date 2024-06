Kingston - Die zweimalige 100-Meter-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce wird in Paris zum fünften Mal bei Sommerspielen dabei sein. Die 37-Jährige aus Jamaika qualifizierte sich am Freitag (Ortszeit) bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften als Dritte im Finale in 10,94 Sekunden. Fraser-Pryce holte 2008 in Peking und 2012 in London jeweils Gold im Einzel und siegte vor drei Jahren in Tokio zudem mit der Staffel. In Paris wird sie ihre letzten Spiele bestreiten.

Jamaikanische Meisterin wurde in 10,84 Sekunden

200-Meter-Weltmeisterin und Staffel-Olympiasiegerin Shericka Jackson vor der erst 19-jährigen Tia Clayton (10,90). Elaine Thompson-Herah, die 2016 in Rio de Janeiro und danach auch in Tokio Gold im Einzel gewann, hatte ihre Teilnahme verletzt abgesagt. Bei den Männern sprintete Kishane Thompson in der Jahresweltbestzeit von 9,77 Sekunden zum Titel.

Bei den Olympia-Ausscheidungen in den USA sorgte Grant Holloway über 110 Meter Hürden für ein Glanzlicht. Der 26 Jahre alte dreimalige Weltmeister siegte in Eugene in 12,86 Sekunden. Olympia-Gold fehlt Holloway noch, vor drei Jahren in Tokio musste er sich mit Silber zufriedengeben.