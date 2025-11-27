Beim NFL-Feiertagsspiel zwischen Detroit und den Green Bay Packers verletzt sich der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. In der Halbzeit erfreuen zwei bekannte Musiker die Football-Fans.

Detroit - Zum Auftakt der Feiertagsspiele an Thanksgiving in der US-amerikanischen Profiliga NFL hat sich der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown verletzt. Der Leverkusener im Dienste der Detroit Lions musste im ersten Viertel in der Partie gegen die Green Bay Packers das Feld verlassen. Der Wide Receiver humpelte nach dem frühen Kickoff um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einer Knöchelverletzung vom Feld.

Die Packers besiegten die Lions mit 31:24. Das traditionsreiche Duell beider Teams gibt es seit fast 100 Jahren. Zum 193. Mal trafen die beiden Rivalen aufeinander. In der Halbzeitpause traten die Musik-Stars Jack White und der Rapper Eminem auf.