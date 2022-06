Florian Wellbrock holt Bronze über 1500 Meter Freistil

Budapest - Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest Bronze über 1500 Meter Freistil gewonnen.

Der Magdeburger musste sich als Titelverteidiger in 14:36,94 Minuten dem Italiener Gregorio Paltrinieri geschlagen geben, der in 14:32,80 Minuten Weltmeister wurde. Zudem schlug Olympiasieger Bobby Finke aus den USA noch knapp vor Wellbrock an.

Es war für Wellbrock die zweite Medaille nach Silber über 800 Meter Freistil. Sein Trainingskollege Lukas Märtens, der über 400 Meter Zweiter geworden war, belegte Rang vier.