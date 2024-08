Die Basketball-Saison läuft für die Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally weiter gut. Beide sind mit ihrem Team dabei, wenn es in der WNBA um den Titel geht.

Fiebich und Sabally erreichen mit New York WNBA-Playoffs

Leonie Fiebich steht mit New York Liberty in den Playoffs der WNBA.

Las Vegas - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally sind mit ihrem Team New York Liberty vorzeitig in die Playoffs der nordamerikanischen Liga WNBA eingezogen. Dank des 79:67-Erfolges bei Titelverteidiger Las Vegas Aces steht das Weiterkommen nach der regulären Saison bereits fest. Vorjahresfinalist New York ist schon zum insgesamt 19. Mal bei den Playoffs dabei und mit 23 Siegen bei nur vier Niederlagen das derzeit beste Team der Liga.

Fiebich zeigte kurz nach ihrer Olympia-Teilnahme eine weitere starke Leistung und steuerte zwölf Punkte, sieben Rebounds und zwei Vorlagen zum Erfolg bei. Sabally kam nur für dreieinhalb Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte. Die US-Olympiasiegerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart waren die besten Werferinnen für das Liberty-Team. Ionescu erzielte 23 Punkte, Stewart sammelte 18 Zähler.

Die deutsche Auswahl war zuletzt bei ihrer Olympia-Premiere im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich ausgeschieden. Fiebich und Sabally waren nach den Spielen nach Los Angeles geflogen und traten dort nach der Liga-Pause gleich wieder mit New York in der WNBA an.