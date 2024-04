Die diesjährige Snooker-WM findet ohne Neil Robertson statt. Während Weltmeister Brecel gleich zum Start spielt, hat Ronnie O'Sullivan in Sheffield noch ein paar Tage Pause.

Sheffield - Die Snooker-WM in Sheffield findet ohne den ehemaligen Titelträger Neil Robertson statt. Der 42 Jahre alte Australier scheiterte in der letzten Runde der Qualifikation und wird daher nicht bei dem am Samstag beginnenden Turnier im Crucible Theatre dabei sein.

„Das tut weh. Es war eine schwierige Saison und ich brauche eine Auszeit. Ich werde nächste Saison viel stärker zurückkommen, das garantiere ich“, schrieb Robertson, der den Titel 2010 gewann, via X. Auch deutsche Spieler sind nach dem Quali-Aus von Lukas Kleckers nicht vertreten.

Nach Abschluss der Vorausscheidung wurden die 16 Qualifikanten den 16 gesetzten Profis zugelost. Der belgische Weltmeister Luca Brecel, der am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) das Turnier eröffnet, spielt in Runde eins gegen David Gilbert aus England. Der englische Jahresbeste Judd Trump startet ebenfalls am Samstag mit seinem Duell gegen Hossein Vafaei aus Iran.

Für den siebenmaligen Weltmeister Ronnie O'Sullivan beginnt die WM erst am kommenden Mittwoch. Er trifft auf den walisischen Außenseiter Jackson Page.