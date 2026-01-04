London - Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt. „2026 ist das Jahr. Return of the Mac. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück“, schrieb der 37 Jahre alte Brite bei Instagram. Zur Begründung fügte er hinzu: „Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden.“

Fury hatte sein Karriereende schon mehrfach erklärt. Nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko im November 2015 dauerte es sogar mehr als zweieinhalb Jahre bis zu einem ersten Comeback.

2024 verlor der Brite zweimal gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine und zog sich anschließend erneut zurück. Jetzt wird über einen lange erwarteten Kampf gegen seinen Landsmann Anthony Joshua spekuliert. Ob es dazu kommt, ist jedoch auch in diesem Jahr fraglich. Denn Joshua war am vergangenen Montag in Nigeria in einen Autounfall mit zwei Todesopern verwickelt und dabei leicht verletzt worden. Gegen den Fahrer des Wagens wurde Anklage erhoben.