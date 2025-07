Bayreuth - Die einzige deutsche Hawaii-Gewinnern hört auf: Anne Haug beendet überraschend ihre Karriere. Die 42 Jahre alte Weltklasse-Triathletin kann nach anderthalb Jahrzehnten als Profi einfach nicht mehr. „Ich habe immer für meinen Sport gelebt, aber durch das Rennen in Spanien weiß ich: Der Punkt ist jetzt erreicht, ich beende meine Karriere“, sagte sie der „Welt“.

Nach zwei schweren Jahren mit vielen Rückschlägen hatte sie beim Ironman Vitora-Gasteiz am 13. Juli nach nicht einmal zehn Kilometern auf der Laufstrecke aufgegeben müssen. „Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, den Marathon zu laufen“, sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur.

„Das hatte ich noch nie in meinem Leben, und da war mir eigentlich klar, da ist jetzt etwas im Kopf irgendwie kaputtgegangen, das nicht mehr zu reparieren ist.“ Sie habe für sich immer die Regel gehabt, aufzuhören, wenn ihre Willenskraft nicht mehr stark genug sei, sich über den Körper hinwegzusetzen, betonte die Bayreutherin.

Anfang des Jahres Thrombose im Auge

Noch vor einem Jahr hatte Haug beim deutschen Triathlon-Klassiker Challenge Roth die Weltbestzeit über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 8:02:38 Stunden aufgestellt. Ihr größter Erfolg war jedoch der Sieg bei der Ironman-WM 2019 auf Hawaii.

Die vergangenen beiden Jahre seien aber von „ganz seltsamen Krankheiten“ geprägt gewesen, sagt sie der dpa. Nach einer Corona-Infektion hatte sie ein Diabetes entwickelt, Anfang dieses Jahr erlitt sie eine Thrombose im Auge. Die mangelnde Konstanz im Training habe sie schon zweifeln lassen. „Ich hatte auch einfach Angst um meinen Körper“, sagte Haug.

Haug, die Kämpferin

Sie war nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit Platz 36 auf die längeren Distanzen gewechselt. Bei den Spielen 2012 in London hatte sie den elften Rang belegt. Aufgrund ihrer Größe von 1,64 Metern und einem Gewicht von rund 50 Kilogramm musste sie auf den längeren Distanzen vor allem ihre herausragenden Laufqualitäten immer ausspielen - und das machte Haug oft in beeindruckender Manier, bis Kopf und Körper einfach nicht mehr wollten.