Am 31. Juli empfängt die Reserve des 1. FC Magdeburg den Halleschen FC. Fans werden aber nur aus Halle dabei sein. Was der Hintergrund ist.

Magdeburg/MZ - Das Derby zwischen der Reserve des 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC in der Regionalliga Nordost wird am 31. August (19 Uhr/MZ.de) ohne Heimfans stattfinden.

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekanntgab, wird am Spieltag lediglich der Gästebereich in der Avnet Arena geöffnet. Rund 2.700 Fans des HFC können das Spiel verfolgen.

Vonseiten des FCM ist zudem auch keinerlei mediale Berichterstattung von der Partie angedacht. Der Boykott soll an den Tod von FCM-Fan Hannes Schindler erinnern, der vor neun Jahren unter bis heute nicht vollständig geklärten Umständen ums Leben kam. Er war offenbar in Panik aus einem fahrenden Zug gesprungen, in dem HFC-Fans unterwegs waren.

Der HFC wollte die Entscheidung auf MZ-Anfrage nicht weiter kommentieren.