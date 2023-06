Los Angeles - Nach zehn Jahren in der NBA macht Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum ersten Mal mit seiner Familie Urlaub an einem anderen Ort als zu Hause in Braunschweig.

„Ich bin noch nie irgendwo hingeflogen und habe gesagt: Ich habe jetzt Urlaub. Ich bin immer direkt nach der Saison nach Braunschweig geflogen und war da mit der Familie. Das war Urlaub für mich“, sagte der 29 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers der Deutschen Presse-Agentur. „Aber jetzt ist das erste Mal mit der Familie, dass wir nach Mexiko fliegen wollen. Und ich muss sagen, ich bin auch aufgeregt.“

Auf die Frage, was er sich im Urlaub gönnen werde, antwortete der Aufbauspieler: „Ich kann wirklich sieben Tage nichts machen. Also ich glaube, das hatte ich so noch nicht. Einfach relaxen.“ Er trinke keinen Alkohol und seine Frau nur sehr wenig. Es gebe deswegen „so einen Virgin Caipirinha“, berichtete er. „Davon werden wir wahrscheinlich viele trinken und einfach relaxen, chillen und die Zeit miteinander genießen, weil wir das halt so nicht so viel haben.“

Bevor die nächste NBA-Saison im Oktober beginnt, ist Schröder im August und September mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Asien aktiv. Der EM-Dritte des vergangenen Jahres trifft dort in seiner Gruppe E auf Co-Gastgeber Japan, Finnland und Australien.