Insgesamt 13 russische Sportler sind bei den Winterspielen zugelassen, sie starten als neutrale Athleten. Nun darf erstmals einer von ihnen in Italien über eine Medaille jubeln.

Bormio - Als erster russischer Sportler hat Nikita Filippow eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 geholt. Der 23-Jährige, der offiziell als „Individueller Neutraler Athlet“ (AIN) startet, belegte in der neuen Disziplin Skibergsteigen in Bormio den zweiten Platz hinter dem spanischen Sieger Oriol Cardona Coll.

Wegen des weiter andauernden Angriffskriegs in der Ukraine sind Nationalmannschaften aus Russland und Belarus nicht zugelassen. Sportler durften sich - abhängig von der Regelung des jeweiligen Weltverbandes - in bestimmten Sportarten qualifizieren, treten bei Olympia dann aber als neutrale Athleten an. Das bedeutet, dass sie ohne Flagge, Hymne und Dress in ihren Landesfarben mitmachen dürfen. Insgesamt 13 Athleten aus Russland und 7 aus Belarus waren vom Internationalen Olympischen Komitee zugelassen worden.