Kassel/Magdeburg - Bernd Berkhahn wird Bundestrainer der deutschen Freiwasserschwimmer. Der Magdeburger Coach der Olympiasieger Lukas Märtens und Florian Wellbrock übernimmt den Posten neben seinem Job als Langstrecken-Bundestrainer für das Beckenschwimmen. Berkhahn löst Constantin Depmeyer ab, der zuletzt als Freiwasser-Bundestrainer gearbeitet hatte.

Die deutschen Freiwasserschwimmerinnen und Freiwasserschwimmer sind derzeit bei den Europameisterschaften in Kroatien am Start. Der Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften im Juli in Singapur.

Der Deutsche Schwimm-Verband hatte in Karsten Görsdorf erst kürzlich einen neuen Chef-Bundestrainer vorgestellt. Berkhahn und Görsdorf übernehmen ihre neuen Aufgabenbereiche offiziell ab dem 1. Juni.