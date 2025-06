Frankfurt/Main - Basketball-Legende Dirk Nowitzki wird in der kommenden Woche extra für das letzte Karriere-Spiel seines Freundes Timo Boll nach Deutschland fliegen. Der 44 Jahre alte Tischtennis-Star beendet nach dem Bundesliga-Playoff-Finale zwischen seinem Club Borussia Düsseldorf und TTF Ochsenhausen am Sonntag, 15. Juni, in Frankfurt am Main (13.00 Uhr/Dyn) seine erfolgreiche Laufbahn.

Timo Boll „super geehrt“ von Nowitzki-Besuch

„Bei Dirk weiß ich, dass er kommt“, sagte der 44 Jahre alte Boll bei einer Medienrunde der Streaming-Plattform Dyn zur Vorstellung der Dokumentation „Timo Boll - Der letzte Aufschlag“, die ab dem 6. Juni abrufbar ist. Er fühle sich deshalb „super geehrt“.

Der Tischtennis- und der in den USA lebende Basketball-Star sind seit Jahren eng befreundet. Nowitzki saß bereits auf der Tribüne, als der Rekord-Europameister Boll im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris seine internationale Karriere beendete. In dieser Bundesliga-Saison erfüllt er noch seinen Vertrag mit dem deutschen Meister aus Düsseldorf, ehe er am übernächsten Wochenende endgültig mit dem Leistungssport aufhört.